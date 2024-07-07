До конца года Via Lietuva планирует оборудовать 40 км велосипедных и пешеходных дорожек

Кроме того, их проложат у ремонтируемых дорог Вильнюс-Полоцк, Каунас-Запишкис-Шакяй, Вильнюс-Утена, Швянчёнис-Адутишкис, Казлу Руда-Вишакё Руда-Блювишкяй.

Велосипедные и пешеходные дорожки в этом году будут оборудованы рядом с участками дорог Шяуляй-Паланга, Вильнюс-Пренай-Мариямполе, Клайпеда-Кретинга, Клайпеда_Вейвирженай-Эндриявас.

„Только удобная и безопасная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов и ее расширение могут стать реальной альтернативой автомобилю – особенно в городе и пригородах. Этому уделяется должное внимание“, – сказал министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис.

Кроме того, в пресс-релизе Via Lietuva сказано, что 30 км велосипедных и пешеходных дорожек будут отремонтированы.

По данным Via Lietuva, планируется, что работы будут завершены осенью этого года.

„В марте была начата реконструкция велодорожки Смильтине-Нида (участка от Юодкранте в сторону Пярвалки и Прейлы, а также к морю). Ее реконструкция завершится этой осенью“, – сказано в сообщении.

На взморье появится велодорожка, которая соединит Палангу и Кретингу. До осени появится участок в 5 км от Кретинги до Видмантай.

В ведении Via Lietuva находится 2022 км велодорожек вдоль государственных дорог.

В прошлом году проложили 25 км и отремонтировали 24 км велосипедных и пешеходных дорожек, в 2022 г – соответственно 36 и 11 км.