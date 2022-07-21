Дни лихачей сочтены: ЕС принял новый регламент

ЕС утвердил новый порядок, в соответствии с которым, эта система должна быть установлена во всех новых транспортных средствах.

Этот регламент действует с 6 июля 2022 года. В новых моделях, которые уже поступили в салоны, систему автоматического поддержания скорости должны внедрить до 7 июля 2024 г.

Система использует GPS и камеры для установки скоростных ограничений и предупреждения водителей, если водитель этого не сделает, то может быть ограничена мощность двигателя, чтобы спала скорость. Правда, водители могут жать на газ и так не соблюдать требования системы.

Внедрение системы ISA - большой шаг вперед в деле обеспечения безопасности движения на дорогах.

EK подчеркнула, что эта система с июля 2022 г. требуется для всех новых моделей на рынке, а для всех новых автомобилей - с июля 2024 г.