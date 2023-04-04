"Крунский мост разваливается, закрывают правую полосу, ведущую в сторону Каунаса. Как минимум на два года", – сообщили читатели портала Kas vyksta Kaune в минувшую субботу.

По данным карты Eismoinfo.lt, текущий ремонт начат 24 марта и продлится до 28 апреля. Во время работ на 86-88 км дороги A1 сузилась проезжая часть, скорость была ограничена до 50 км/ч. Правда, через несколько дней дорожные рабочие освободили крайние полосы, сейчас движение не ограничено.

Krunos tiltas © Kas vyksta Kaune / Dominykas Biržietis

По словам представителя ЛДАД Аушры Рамошкайте, движение на мосту было ограничено из-за ремонтных работ. "Еще предусмотрен ремонт покрытия моста и других элементов, поэтому ограничение движения могут быть и в апреле. Конкретное время мы уточним позже", – сказала она.

По словам Рамошкайте, в последний раз мост осмотрели и его состояние оценили 23 марта.

"На данный момент состоялся конкурс на проектирование временного моста. Когда выберут победителя, начнется проектирование. Затем объявим конкурс на оборудование временного моста и реконструкцию Крунского моста", – пояснила представитель ЛДАД.

Krunos tiltas © Kas vyksta Kaune / Dominykas Biržietis

По ее словам, во время реконструкции, часть транспорта будет ездить по временному, а часть - по старому мосту.

Согласно проекту, старый мост будет снесен, на его месте построят новый.

Kas vyksta Kaune сообщал, что арочный мост на магистрали Каунас-Вильнюс был построен в 1966 г., его не реконструировали больше 20 лет.

В 2021 г. осенью рыбаки, рыбачившие под мостом, заметили трещины на опорных колонах и размытый грунт под ними.