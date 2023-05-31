Для владельцев квартир и жилых домов с июля дорожают услуги Vilniaus vandenys

Под абонентской платой подразумевается стоимость услуг по приобретению, установке и эксплуатации приборов учета питьевой воды (счетчики воды) и приборов учета сточных вод (счетчики сточных вод).

С 1 июля 2023 г. владельцы квартир, в которых установлен счетчик, принадлежащий компании Vilniaus vandenys, в месяц будут платить на 1 евроцент больше: с 0,65 евро без НДС до 0,66 евро без НДС (0,80 евро с НДС).

Для владельцев индивидуальных домов, в которых прибор учета установлен в водозаборе дома, абонентская плата повышается на 2 евроцента: с 0,53 евро без НДС до 0,55 евро без НДС (0,66 евро с НДС).

Жильцы домовых товариществ, когда устройство учета установлено в водозаборе товарищеского дома, с июля будут платить меньше: с 1,78 евро без НДС до 0,99 евро без НДС (1,20 евро с НДС).

Абонентская плата за услуги с июля изменится и для компаний – в зависимости от диаметра используемого счетчика. Эта плата повышается в среднем на 0,79 евроцента без НДС (0,96 евро с НДС).

В последний раз абонентская плата для клиентов Vilnius Vandenų менялась 2 года назад, летом 2021 года.