2024.07.01 09:27

"Для талантов из-за границы": кого в Литве включат в систему медицинского страхования?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Медицинское страхование
Медицинское страхование
ФОТО: Shutterstock

1 июля вступают в силу поправки к Закону о страховании здоровья, согласно которым члены семей специалистов из третьих стран, проживающих и работающих в Литве, будут включены в систему медицинского страхования страны.

„Вступающие в силу изменения сделают нашу страну более привлекательной для талантов из-за границы, которые рассматривают возможность переезда сюда, а также это предоставит больше возможностей членам литовской диаспоры, которые возвращаются домой с супругом-иностранцем“, - говорит министр экономики и инновации Аушрине Армонайте.

Указывается, что супруг или зарегистрированный партнер иностранца, имеющего постоянный вид на жительство в Литве, а также иностранца, имеющего временный вид на жительство в Литве, который работает в Литве или проработал не менее 6 месяцев и зарегистрирован в Службе занятости, будет иметь право на услуги государственного здравоохранения, таким правом будут также обладать супруг или зарегистрированный партнер, прибывший к гражданину Литвы.

Ежемесячные взносы в Фонд страхования здоровья будут обязательными для безработных и соответствующих требованиям иностранцев.

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