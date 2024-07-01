"Для талантов из-за границы": кого в Литве включат в систему медицинского страхования?

„Вступающие в силу изменения сделают нашу страну более привлекательной для талантов из-за границы, которые рассматривают возможность переезда сюда, а также это предоставит больше возможностей членам литовской диаспоры, которые возвращаются домой с супругом-иностранцем“, - говорит министр экономики и инновации Аушрине Армонайте .

Указывается, что супруг или зарегистрированный партнер иностранца, имеющего постоянный вид на жительство в Литве, а также иностранца, имеющего временный вид на жительство в Литве, который работает в Литве или проработал не менее 6 месяцев и зарегистрирован в Службе занятости, будет иметь право на услуги государственного здравоохранения, таким правом будут также обладать супруг или зарегистрированный партнер, прибывший к гражданину Литвы.