Для сдающих жилье в аренду в Литве предлагают 3% годовой налог

Например, если речь идет об арендуемой квартире стоимостью 60 000 евро в Пилайте (владелец в ней не зарегистрирован), то при тарифе 3%, придется заплатить 1800 евро в год.

В среду вопрос новой модели налога на недвижимость обсуждался на заседании комитета по бюджету и финансам.

Сейчас в Литве арендуемая недвижимость, принадлежащая физическим лицам, налогами не облагается, если стоимость всех объектов, принадлежащих одному человеку не превышает 150 000 евро. Недвижимость стоимостью 150 000–300 000 евро облагается налогом в 0,5%, 300 000–500 000 евро – 1%, а свыше 500 000 евро – 2%.

Вся остальная недвижимость физических и юридических лиц облагается налогом в 0,5%-3%, тариф зависит от решения горсовета.

Сейчас предлагают облагать налогом каждый объект в отдельности, а налог на основное жилье будет зависеть от медианы стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете. Если жилье не дороже медианы, налог составит 0,03%, если цена составляет 1-2 медианы – 0,06%, а больше двух медиан – 0,1%.

Билкштите подчеркнула, что все налоги на недвижимость пойдут в бюджет муниципалитетов. В зависимости от того, какой будет выбран тариф и какие льготы установит муниципалитет, в бюджеты может поступить от 137 до 211 млн. евро в год.

"мы предлагаем перейти к традиционной модели налога, чтобы его платили с каждого объекта. Тогда налог справедливо будет распределен в зависимости от муниципалитета тому, в котором находится конкретный объект", – сказала она.

Билкштите сказала, что закон предлагают принять своевременно.

"Первая декларация появится в 2025 году, влияние – налогоплательщиков много, это как с владельцами земли. Они получают декларации, заплатить легко, средняя плата за основное жилье – 13,5 евро", – заметила вице-министр.

Староста фракции свободы Витаутас Миталас сказал, что ему кажется, что до политического соглашения в этом вопросе еще далеко.

"Мне иногда кажется, что мы присутствуем на такой бесконечной научной конференции, на которой обсуждаем разные цифры, рассматриваем выводы экспертов и т.д. Я считаю, что надо дать ясный ответ на вопрос, что во время этого срока полномочий изменится в плане налогов. Какова ситуация в целом. Я помню слова премьер-министра, что нынешняя экономическая ситуация находится в тумане. Может, во второй половине года мы увидим, как этот туман рассеивается, куда движется литовская промышленность, сборы доходов, проекции расходов и т.д. Тогда, может, и можно будет обсуждать изменения налоговой системы", – сказал он.

"У нас бьет рекорды двузначная инфляция, а мы обсуждаем всеобщий налог на недвижимость. У меня нехорошие предчувствия в связи с этим", – продолжил Миталас.

Член фракции "крестьян" Валюс Ажуолас задал вопрос, почему снизится налог на недвижимость для богатых.

Представители Минфина перед заседанием сказали Delfi, что их модель налога должна укрепить финансовую самостоятельность муниципалитетов, а вместе с тем увеличить налоги на имущество, которые не мешают экономическому росту.

"Поэтому предложения комплексные, они охватывают не только налоги на основное жилье. Напомним, что сейчас недвижимость облагается налогами суммарно, складывается стоимость все объектов и платят налоги с полученной суммы, налогами облагается та часть, которая выше необлагаемого минимума ("дорогое" имущество). Предложенная традиционная модель будет льготной для основного жилья, а второе, третье и последующие объекты будут облагаться налогами в соответствии с установленными муниципалитетами тарифами в пределах 0,1–1%. Если жилье сдают в аренду, то налог на него будет выше – 0,1-3%, сейчас максимальный тариф - 2%.

(...) Те, у кого много недвижимости, будут платить больше налогов, чем сейчас. Кроме того, до сих пор стоимость имущества делили между совладельцами, поэтому часть недвижимости налогами не облагалась, сейчас налоги будут считать для каждого совладельца в отдельности", – сказано в ответе Минфина.

Председатель парламентского комитета Миколас Маяускас на заседании задал вопрос об использовании некоммерческого имущества в коммерческих целях.

"Если сейчас кто-то сдает жилье, такую недвижимость могут облагать 3% тарифом?", – спросил он.

Билкштите ответила утвердительно и прибавила, что, по полученным данным, у 50 лиц, которые сейчас платят самые большие налоги на недвижимость, есть почти 900 объектов.

"Доходы с каждого такого объекта составляют в среднем 20 000 евро в год. Надо понимать, что это коммерческие доходы, у муниципалитетов есть право обложить такую недвижимость более высоким тарифом, как в случае с коммерческой недвижимостью", – сказала она.

Вице-министр подчеркнула, что решение о тарифе будет принимать конкретно муниципалитет.