По программе Норвежского финансового механизма 2014-2021 г.г. "Развитие бизнеса, инновации и МСП" собираются распределить 2,99 млн, сообщается в пресс-релизе.

"Это – последнее приглашение по программе Норвежского финансового механизма. (...) Сейчас как никогда актуально внедрение таких решений и механизмов, повышающих производительность, – это помогает повысить эффективности работ, способствует улучшению качества продукции и создает возможности для упрощенного контроля над рисками, возникающими из-за сбоев в цепи поставок, колебаний цен" – говорит Ина Синкявичюте, руководитель программы Норвежского финансового механизма "Развитие бизнеса, инновации и МСП" Агентства инноваций.

Данное приглашение позволит литовским производителям получить финансирование на внедрение новых продуктов или технологий с целью увеличения производственных мощностей, расширения ассортимента продукции предприятия или существенного изменения общего процесса производства. Максимальная сумма финансирования, которую может получить предприятие, составляет 600 тыс. евро, минимальная – 200 тыс. Интенсивность финансирования составляет от 45 проц. до 70 проц. от стоимости проекта.

Как и прежде, в приоритете находятся те бизнесы, которые будут стремиться развивать проекты с норвежскими партнерами. Наличие партнерских отношений с предприятием из этой страны не является обязательным условием, однако при рассмотрении заявки такие проекты получать дополнительные баллы.

Проекты будут выбираться на конкурсной основе в один этап. Срок реализации проекта – не позднее чем в течение 12 месяцев со дня подписания договора. Заявки от представителей бизнеса принимаются до 3 марта 2023 года. Все условия подробно изложены на сайте программы Норвежской финансового механизма.