2024.05.07 17:54

Для обслуживания пассажиров Вильнюсский аэропорт закупит электробусы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Литовские аэропорты обновляют свой транспортный парк и организуют закупку электробусов. Одно из ключевых условий закупки – транспортные средства должны приводиться в движение исключительно электричеством. В рамках организуемой закупки планируется приобрести до 15 новых электробусов.

"Четко определенные критерии организуемой закупки позволят закупать новые, современные электробусы, которые не только не загрязняют окружающую среду, но и лучше соответствуют потребностям пассажиров. По сравнению с нынешними дизельными, эксплуатационные расходы электробусов будут ниже, они будут работать эффективнее, тише и комфортнее", — говорит глава Департамента развития Литовских аэропортов Арнас Думанас.

Сообщается, что ввод новых автобусов в эксплуатацию согласно новому порядку в Вильнюсском аэропорту запланирован на начало 2026 г.

Литовские аэропорты напоминают, что в настоящее время автобусы используются для перевозки пассажиров между самолетами и терминалом.

Согласно действующему положению, трансферы на собственных автобусах в настоящее время осуществляют компании наземного обслуживания, которые напрямую нанимаются авиакомпаниями для обслуживания пассажиров, однако этот порядок изменится после приобретения аэропортами новых автобусов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии