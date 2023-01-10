Для литовских аэропортов предыдущий год стал практически рекордным: пассажиропоток вырос в два раза

По словам представителей литовских аэропортов, за 2022 г. пассажиропоток во всех трех аэропортах удалось восстановить в общей сложности более чем на 80 проц. от допандемийного объема пассажиропотока в (2019 г.), что касается Каунасского аэропорта, то ему по сути удалось достичь уровня 2019 года, где общее число полетов по регулярным маршрутам даже превысило показатель 2019 г.
"Первый квартал 2022 года был не самым привлекательным для путешествующих — в то время из-за пандемии еще действовали многие дополнительные проверки и ограничения, что еще больше негативно сказалось на аэропортах и авиационном рынке в целом. Однако со второго квартала активность очень резко активизировалась и до конца года литовские аэропорты фиксировали очень быстрое восстановление, а в некоторых категориях – даже более высокие показатели, чем до пандемии. Мы ясно видели, что вызовы пандемии не убавили желания путешествовать и не снизили возможность роста, во многих случаях наоборот – мы даже заметили повышенное желание путешествовать, которое длится и по сей день" – сказал Томас Зитикис, руководитель по развитию маршрутов литовских аэропортов.
Как сообщается в пресс-релизе, наиболее популярным среди путешествующих был Вильнюсский аэропорт. Здесь за прошлый год было обслужено 3,91 млн пассажиров. В 2021 г. Вильнюсский аэропорт обслужил почти 1,9 млн, а в 2019 – 5 млн пассажиров.
Между тем в Каунасском аэропорту в течение 2022 г. было обслужено 1,15 млн пассажиров (для сравнения, в 2021 г. обслужено 85 тыс., а в 2019 г. – 338 тыс.).
За прошлый год удалось восстановить более 80 проц. объема полетов. В 2022 г. в литовских аэропортах обслужено почти 51 тыс. полетов. В 2021 г. этот показатель составлял 34 тыс., а в 2019 г. – 62 тыс.
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