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Как данным литовских аэропортов, в прошлом году литовского авиационный сектор не только восстановился, но и перешел в фазу роста. В течение года в аэропортах страны осуществлено примерно 51 тыс. полетов – это почти на 48 проц. больше, чем позапрошлом году. Число обслуженных пассажиров составило 5,53 млн человек, что в два раза больше, чем в 2021 г., сообщается в пресс-релизе.
Для литовских аэропортов предыдущий год стал практически рекордным: пассажиропоток вырос в два раза
© DELFI / Dainius Sinkevičius

По словам представителей литовских аэропортов, за 2022 г. пассажиропоток во всех трех аэропортах удалось восстановить в общей сложности более чем на 80 проц. от допандемийного объема пассажиропотока в (2019 г.), что касается Каунасского аэропорта, то ему по сути удалось достичь уровня 2019 года, где общее число полетов по регулярным маршрутам даже превысило показатель 2019 г.

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"Первый квартал 2022 года был не самым привлекательным для путешествующих — в то время из-за пандемии еще действовали многие дополнительные проверки и ограничения, что еще больше негативно сказалось на аэропортах и ​​авиационном рынке в целом. Однако со второго квартала активность очень резко активизировалась и до конца года литовские аэропорты фиксировали очень быстрое восстановление, а в некоторых категориях – даже более высокие показатели, чем до пандемии. Мы ясно видели, что вызовы пандемии не убавили желания путешествовать и не снизили возможность роста, во многих случаях наоборот – мы даже заметили повышенное желание путешествовать, которое длится и по сей день" – сказал Томас Зитикис, руководитель по развитию маршрутов литовских аэропортов.

Как сообщается в пресс-релизе, наиболее популярным среди путешествующих был Вильнюсский аэропорт. Здесь за прошлый год было обслужено 3,91 млн пассажиров. В 2021 г. Вильнюсский аэропорт обслужил почти 1,9 млн, а в 2019 – 5 млн пассажиров.

Между тем в Каунасском аэропорту в течение 2022 г. было обслужено 1,15 млн пассажиров (для сравнения, в 2021 г. обслужено 85 тыс., а в 2019 г. – 338 тыс.).

За прошлый год удалось восстановить более 80 проц. объема полетов. В 2022 г. в литовских аэропортах обслужено почти 51 тыс. полетов. В 2021 г. этот показатель составлял 34 тыс., а в 2019 г. – 62 тыс.

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