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В среду правительство рассмотрит, облегчить ли перевод в страну инвестирующих в Литве предприятий третьих стран. Изменения особенно актуальны для перебирающихся в Литву или намеревающихся это сделать белорусских компаний.
Для инвестирующих хотя бы 1,5 млн евро белорусских предприятий предлагаются льготы
© SWNS / Scanpix

На льготы смогут претендовать предприятия, заключившие договор об инвестициях с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,5 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере минимум 1,5 средней зарплаты в самоуправлении, где будут сделаны инвестиции.

Эти изменения в законах еще должен будет одобрить Сейм, поправки намечается рассмотреть на этой весенней сессии. Министерство экономики и инноваций надеется, что они вступят в силу уже в июне.

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