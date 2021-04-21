Для инвестирующих хотя бы 1,5 млн евро белорусских предприятий предлагаются льготы

На льготы смогут претендовать предприятия, заключившие договор об инвестициях с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,5 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере минимум 1,5 средней зарплаты в самоуправлении, где будут сделаны инвестиции.

Эти изменения в законах еще должен будет одобрить Сейм, поправки намечается рассмотреть на этой весенней сессии. Министерство экономики и инноваций надеется, что они вступят в силу уже в июне.