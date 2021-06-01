Директор Amber Food: "паспорт возможностей" практически на деятельность не влияет

"Паспорт возможностей" нас не спасает. Сейчас вообще есть такие опальные рестораны, у которых нет летних кафе, которые принимают клиентов только в помещении. Мы следим за динамикой. Те рестораны, которые принимают клиентов только в помещении, сейчас находятся в худшем положении, чем год назад в это время", – сказал Бальнис.
Он привел в пример Польшу, где можно принимать клиентов в помещении без "паспорта возможностей" - за каждым вторым столиком.
"Если взглянуть, что у соседей, может стоит готовиться к работе, как в Польше и принимать клиентов за столиками, расставленными в шахматном порядке безо всякого "паспорта возможностей". Мы хотели бы, чтобы скорее обсуждали нормальное возвращение, ведь пока влияние "паспорта возможностей" на принятие клиентов в помещении близко к нулю", – сказал Бальнис.
Вице-министр экономики и инноваций Винцас Юргутис сказал, что работников сектора слышат, их предложения рассматривают, решения примут, когда это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
"Как только эпидемиологическая ситуация позволит, надо перейти к такому решению. Сейчас не хочется отвечать на этот вопрос, поскольку ответ не будет точным, вызовет чрезмерные ожидания или разочарует. Мы обсудим это", – обещал Юргутис.
С 1 июня кафе, рестораны и бары в Литве могут работать до 24 ч. Внутри помещения могут находиться только клиенты с "паспортом возможностей".
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