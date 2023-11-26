Дирекция рассказала, когда завершится ремонт дороги Вильнюс-Утена

Уже открыт реконструированный участок этой дороги от Вильнюса до перекрестка Неменчинеле, сейчас работы ведутся в Утене.

Представители ЛДАД сказали, что реконструкция участка дороги от 93,7 до 95,6 км в Утене была начата в октябре, все работы завершат летом 2024 г.

ЛДАД объявила конкурс на ремонт двух участков - от 64,3 до 79,5 км и от 79,5 до 93,7 км. Планируется, что работы начнутся в первом квартале 2024 г.

Однако ЛДАД отметила, что все будет зависеть от финансирования проекта.

На этой неделе правительство уточнило проект бюджета на 2024 год и предусмотрело выделить на дороги дополнительно 157 млн. евро, 40 млн. евро пойдут именно на ремонт дороги Вильнюс-Утена. Всего в проекте на дороги предусмотрено 872 млн. евро.

Проект реконструкции участка от Большой Реше до Молетай должны подготовить до апреля 2024 г.

По данным ЛДАД, планируется, что до февраля 2024 г. подготовят технические проекты работ на участках от 21,5 до 28,4 км и от 28,4 до 39,2 км этой дороги.