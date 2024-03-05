Дирекция автомобильных дорог официально меняет название на Via Lietuva

В ближайшие три года планируется сосредоточиться на повышении качества дорожной инфраструктуры страны и обеспечении безопасности, создании устойчивой модели финансирования и цифровизации внутренних процессов.

"Период преобразований, начавшийся в прошлом году в Дирекции автомобильных дорог, переходит в следующий этап. Смену названия компании мы связываем, прежде всего, с обновленной стратегией. Мы стремимся к тому, чтобы Via Lietuva была современной, прозрачной и эффективной организацией, которая создает и обеспечивает безопасную и устойчивую инфраструктуру для всех участников дорожного движения", - говорит генеральный директор Via Lietuva Марюс Швайкаускас.