Девелоперская компания Eika продала торговый центр Pupa в столичном микрорайоне Пилайте

„В то время, когда мы быстрыми темпами строили многоквартирные дома на северной стороне Пилайте, торговый центр Pupa был естественным продолжением этого развития в ответ на потребности новых жильцов. Мы думали о том, что торговый центр должен служить долго, чтобы было удобно бизнесменам, которые будут там работать, и, конечно же, покупателям. Спустя столько лет, когда торговый центр сохраняет отличные результаты, мы видим, что это сделать удалось, это оценил и новый владелец здания“, – цитируется в пресс-релизе генеральный директор EIKA Development Мартинас Жибуда.