Детектив цен на сливочное масло заставил предпринимателя поделиться подсчетами

Перед Рождеством в эфире одной телепередачи Дундулиса спросили, почему больше половины стоимости масла составляет маржа переработчиков и торговцев. Такое заявление было сделано на основе информации вышеупомянутого центра о том, что в октябре 2022 года средняя цена на сливочное масло без учета бренда и акций составляла 15,46 евро за кг.

В эту цену якобы входит 3,58 евро - сырье, 4,33 евро - деньги производителей и оптовиков, 4,86 евро – торговцев, еще 2,69 евро - НДС.

Дундулис сказал Delfi, что тогда он не был готов ответить на вопрос, но эти данные вызвали у него сомнения, поэтому на следующий день он решил посчитать, сколько сливочное масло стоит в магазинах сети Norfа и какова структура цены на масло. Полученные им результаты значительно отличаются от данных центра.

В среднем в магазинах Norfa в октябре прошлого года сливочное масло стоило 10,32 евро за кг.

Поскольку принадлежащая группе Norfа компания Rivona сама занимается переработкой сырья, Дундулис смог точно подсчитать все составляющие.

По его словам, компания для производства масла покупает сливки 40% жирности по 3,05 евро за кг. При производстве масла 82% жирности себестоимость килограмма получается 6,44 евро (без НДС).

Дундулис подсчитал, что если в Norfа килограмм масла стоит 10,32 евро, то из них 6,44 евро уходят в карман производителей сырья, 1,71 евро – часть торговцев и переработчиков, а 2,17 евро – НДС.

Свои подсчеты Дундулис выслал в центр, а ему ответили, что своими подсчетами центр не может поделиться, поскольку это конфиденциальная информация. Ему ответили, что разница в подсчетах могла появиться из-за разных методик.

Представитель Центра Александрас Савилёнис сказал журналистам, что в своих подсчетах ошибки допустил и Дундулис - якобы неправильно брать за основу сливки, а надо брать молоко.

По словам Савилёниса, в подсчетах владельца Norfа производитель сырья является на деле производителем/оптовиком, поскольку изначальное сырье - это молоко, которое покупают у фермеров.

Кроме того, если конечная стоимость масла 10,32 евро (с НДС), то НДС должен быть не 2,17, а 1,8 евро, поскольку НДС в структуре цены составляет 17,4% розничной цены.

Однако Дундулис с подсчетами центра не согласен. Он отмечает, что центр считает стоимость 15,46 евро, а в сети Norfа масло намного дешевле.

Сам центр также отмечает, что в октябре 2022 года сливочное масло в магазинах Norfа стоило 10,36 евро за кг.

"Я только могу предположить, что они находят в какой-то сети самое дорогое масло и утверждают, что все сливочное масло продают по такой цене. А цену на сырье берут такую, как будто мы половину масла взбиваем из воздуха. Я сам желаю тем специалистам, купить по такой цене молоко и попытаться вручную взбить из него масло, тогда они увидят, что из чего производят", – возмущался Дундулис.

Он считает, что в такой ситуации, когда центр сообщает о ценах, которые на треть выше реальных, на фоне инфляции, психологическое состояние жителей ухудшается еще больше.