Десятки тысяч безработных в Литве получают пособие: сумма достигает 1170 евро

Воспользоваться правом на пособие могут не все безработные, а только те, кто имеет стаж не менее 12 месяцев за последние 30 месяцев до дня приобретения статуса безработного. Пособие по безработице может выплачиваться в течение 9 месяцев.
Как рассказала Delfi представитель Содры Малгожата Козич, по последним данным, в феврале выплаты по безработице получили почти 82 тысячи безработных. На эти цели было выделено 38,2 млн евро. Число получателей выплат по безработице по сравнению с февралем прошлого года выросло - в упомянутом месяце 2023 года их было 75,5 тысяч. Таким образом, годовой рост достиг 8%.
В настоящее время средний размер выплаты по безработице составляет 544,3 евро. "Выплата по безработице рассчитывается для каждого получателя индивидуально с учетом его прошлых доходов. Это значит, что размер выплаты по безработице зависит от размера застрахованного дохода человека и суммы взносов социального страхования, которые он платил, когда работал", - поясняет М.Козич.
Установлены минимальная и максимальная суммы выплат, которые гарантируют, что выплаты не будут ни ниже, ни выше запланированной суммы.
Минимальная выплата 215 евро
Выплата по безработице состоит из двух частей – переменной и постоянной, размер которых зависит от минимальной месячной заработной платы (ММА). Постоянная часть выплаты по безработице равна 23,27 % от действующего ММА в месяц, за который выплачивается пособие. В 2024 году ММА составляет 924 евро, то есть постоянная часть выплаты по безработице составит 215,01 евро.
В настоящее время 53 человека получают эту минимальную выплату по безработице. Максимальная выплата по безработице не может быть выше 58,18 % средней заработной платы, действующей за предыдущий календарный квартал со дня приобретения статуса безработного.
"Таким образом, максимальный размер выплаты по безработице составляет 1220,21 евро для людей, которые стали безработными в период с 1 апреля по 30 июня", - сказала М.Козич.
Однако самая высокая выплата по безработице не достигло этого предела - в феврале ее размер составлял 1167,03 евро. Такую выплату получили 507 человек.
По словам представителя Содры, зарплаты таких людей "на бумаге" достигали 2600 евро и более. Как отметила М. Козич, если человек встанет на учет в Службе занятости в апреле 2024 года, постоянная часть его выплаты по безработице составит 215,01 евро, а переменная часть будет рассчитана исходя из среднего застрахованного дохода с начала сентября 2021 г. до конца февраля 2024 г.
В первый-третий месяц выплаты пособия по безработице переменная ее часть составляет 38,79 % среднего застрахованного дохода человека; в четвертый-шестой месяцы - 31,03 %, в седьмой-девятый месяцы - 23,27 %застрахованного дохода. Если среднемесячный застрахованный доход безработного составлял 800 евро, то выплата по безработице в период с апреля по июнь составит 525,33 евро, с июля по сентябрь - 463,25 евро, с октября по декабрь - 401,17 евро.