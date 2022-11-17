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Плата в 31,75 евро за условия подключения к сети, которую компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), возможно, взимает незаконно должна быть отменена, считают члены партии Движение либералов. Компания ESO утверждает, что все расценки согласованы с Государственной службой регулирования энергетики (ГСРЭ).
ESO išmaniųjų skaitiklių diegimas
ESO išmaniųjų skaitiklių diegimas
© ESO

Либералы вызывали представителей ESO, чтобы выяснить этот вопрос.

"Оператор дал нам ясные разъяснения, но мы все равно считаем, что облагать налогами каждую заявку клиентов необоснованно. Что было бы, если бы с человека взимали плату за то, что он подает заявку на подключение к канализации?" – вопрошала либерал Эдита Рудялене.

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"ESO часто не выдает клиентам условия для присоединения, но уплаченный налог не возвращает. Значит, люди платят деньги ни за что", – сказал депутат Йонас Варкалис.

ВРИО главы ESO Ренальдас Радвила сказал, что ежедневно компания получает около 1000 заявок, поэтому налог на условия присоединения в размере 31,75 евро платят и те клиенты, которые хотят подключиться, и те, кто исследует возможности подключения.

"Если мы не будем взимать плату, то расходы на выдачу условий придется включить в тариф", – заметил Радвила.

Такую плату утвердила и ГСРЭ. Налог взимается с 1 марта 2021 года. Министерство охраны окружающей среды в четверг указало, что согласно закону о строительстве, нет никаких дополнительных процедур по подготовке условий подключения и их согласованию, кроме тех, что перечислены в законе и законодательных актах.

Пресс-секретарь ESO Паулюс Калмантас сказал, что ESO руководствуется законом об энергетике и другими законодательными актами, регламентирующими эту сферу. Он напомнил, что плата за выдачу условий одобрена ГСРЭ.

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