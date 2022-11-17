Либералы вызывали представителей ESO, чтобы выяснить этот вопрос.

"Оператор дал нам ясные разъяснения, но мы все равно считаем, что облагать налогами каждую заявку клиентов необоснованно. Что было бы, если бы с человека взимали плату за то, что он подает заявку на подключение к канализации?" – вопрошала либерал Эдита Рудялене.

"ESO часто не выдает клиентам условия для присоединения, но уплаченный налог не возвращает. Значит, люди платят деньги ни за что", – сказал депутат Йонас Варкалис.

ВРИО главы ESO Ренальдас Радвила сказал, что ежедневно компания получает около 1000 заявок, поэтому налог на условия присоединения в размере 31,75 евро платят и те клиенты, которые хотят подключиться, и те, кто исследует возможности подключения.

"Если мы не будем взимать плату, то расходы на выдачу условий придется включить в тариф", – заметил Радвила.

Такую плату утвердила и ГСРЭ. Налог взимается с 1 марта 2021 года. Министерство охраны окружающей среды в четверг указало, что согласно закону о строительстве, нет никаких дополнительных процедур по подготовке условий подключения и их согласованию, кроме тех, что перечислены в законе и законодательных актах.

Пресс-секретарь ESO Паулюс Калмантас сказал, что ESO руководствуется законом об энергетике и другими законодательными актами, регламентирующими эту сферу. Он напомнил, что плата за выдачу условий одобрена ГСРЭ.