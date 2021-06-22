Консерватор Сергеюс Йовайша предлагает разрешить продажу алкоголя 8 часов в день - с 12 до 20 ч.
"Чтобы Литва хотя бы полдня была трезвой. Ничего страшного не случиться, если кому-то утром захочется алкоголя, а он не сможет его купить", – сказал депутат, предложив увеличить время торговли в воскресенье.
По словам Йовайши, похожую поправку в 2016 году уже предлагали "крестьяне".
Парламент Литвы на прошлой неделе принялся за поправки к закону о контроле над алкоголем. Предлагается во все дни разрешить торговлю алкоголем с 10 до 20 ч., а молодежи с 18 лет - покупать алкоголь крепостью не больше 15%, более крепкий – с 20 лет.
Сейчас в Литве алкоголь могут приобрести лица с 20 лет. Торговля алкоголем разрешена с 10 до 20 ч. с понедельника по субботу и с 10 до 15 ч. в воскресенье. Запрещена и реклама алкоголя.
Центр социологических исследований Vilmorus в мае провел опрос, который показал, что 46,5% участников опроса не одобряют или скорее не одобряют пересмотр правил на торговлю алкоголем, а 41,5% одобряют такое решение.
74,6% участников опроса не одобряли или скорее не одобряли снижение возрастного ценза, а 59,3% - не одобряли или скорее не одобряли увеличение времени торговли алкоголем.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литву пришел опасный штамм: начинается время контроля (26)
В Литву пришел опасный быстро распространяющийся...
Вильнюс и Паланга - лидеры по сокрытию налогов в сфере общепита (4)
"Черная" бухгалтерия, неучтенные миллионы, нелегальный...
Правительство Литвы разрешило сделать послабления по случаю праздника Ивана Купалы (4)
Правительство Литвы разрешило сделать послабления по...
Латвия снова ждет отдыхающих из Литвы: что нужно знать (10)
С 16 июня Латвия впускает зарубежных туристов, поэтому...
Ландсбергис просит у Ирака помощи в возвращении нелегальных мигрантов в страну (15)
Находящийся в Брюсселе министр иностранных дел Литвы...