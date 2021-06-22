Консерватор Сергеюс Йовайша предлагает разрешить продажу алкоголя 8 часов в день - с 12 до 20 ч.

"Чтобы Литва хотя бы полдня была трезвой. Ничего страшного не случиться, если кому-то утром захочется алкоголя, а он не сможет его купить", – сказал депутат, предложив увеличить время торговли в воскресенье.

По словам Йовайши, похожую поправку в 2016 году уже предлагали "крестьяне".

Парламент Литвы на прошлой неделе принялся за поправки к закону о контроле над алкоголем. Предлагается во все дни разрешить торговлю алкоголем с 10 до 20 ч., а молодежи с 18 лет - покупать алкоголь крепостью не больше 15%, более крепкий – с 20 лет.

Сейчас в Литве алкоголь могут приобрести лица с 20 лет. Торговля алкоголем разрешена с 10 до 20 ч. с понедельника по субботу и с 10 до 15 ч. в воскресенье. Запрещена и реклама алкоголя.

Центр социологических исследований Vilmorus в мае провел опрос, который показал, что 46,5% участников опроса не одобряют или скорее не одобряют пересмотр правил на торговлю алкоголем, а 41,5% одобряют такое решение.

74,6% участников опроса не одобряли или скорее не одобряли снижение возрастного ценза, а 59,3% - не одобряли или скорее не одобряли увеличение времени торговли алкоголем.