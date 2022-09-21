Депутат: мы живем в условиях энергетической войны, поэтому дефицит бюджета – нормальное обстоятельство

"Мы живем в условиях энергетической войны, поэтому дефицит бюджета – нормальное и оправданное обстоятельство. Например, дефицит бюджета Украины достигнет 22 проц. от ВВП. Когда государство сталкивается с враждебными действиями по отношению к своим гражданам, оно должно защищаться всеми возможными ресурсами, Украина делает это с помощью свободных стран. Точно так же будет поступать и Литва с дефицитом в размере около 4 проц. от ВВП", - во вторник радиостанции ЛРТ сказал М. Маяускас.
"Это означает, что мы будем занимать деньги на международных рынках и будем смело защищать граждан и бизнес Литвы от атаки цен на энергоносители", - добавил он.
Парламентарий утверждает, что в настоящее время в энергетике есть три важных направления – инвестиции в мощности по производству электроэнергии, увеличение доходов и фиксированные цены.
"Во-первых, мы инвестируем в мощности по производству электроэнергии, что позволит нам иметь долгосрочный иммунитет к подобным атакам в будущем. Во-вторых, мы увеличиваем доходы, снижаем налоги и обеспечиваем компенсации для наиболее уязвимых. В-третьих, мы фиксируем цены на электроэнергию, устанавливая максимальные лимиты для всех, возможно, устанавливая потолок по потребляемому объему", - сказал член Сейма.
Он поясняет, что в идеальном случае цены на электроэнергию не должны повышаться, но точно сказать может только правительство, исходя из финансовых возможностей страны.
"Сегодня существует широкий консенсус в отношении того, что фискальная дисциплина не должна ставиться выше простых людей и рабочих мест. И это главное", - утверждал М. Маяускас.
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