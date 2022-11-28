Департамент статистики: в октябре в Литве снизился оборот розничной торговли

Между тем оборот компаний общепита увеличился на 0,5% и составил 116 млн. евро.

За месяц оборот компаний, торгующих продуктами питания, снизился на 1,5%, а оборот компаний, торгующих промтоварами – на 1,8%, оборот, компаний торгующих горючим, увеличился на 1,3%.

За год, по сравнению с октябрем 2021 г, оборот компаний розничной торговли снизился на 3%. Оборот компаний, торгующих продуктами питания, снизился на 7,4%, а промтоварами – на 2,5%, оборот, компаний торгующих горючим, увеличился на 2,8%.