aA
В октябре в Литве на 1% снизился оборот компаний розничной торговли (по сравнению с сентябрем) и составил 1,563 млрд. евро (без НДС), сообщает Департамент статистики.
Департамент статистики: в октябре в Литве снизился оборот розничной торговли
© Shutterstock

Между тем оборот компаний общепита увеличился на 0,5% и составил 116 млн. евро.

За месяц оборот компаний, торгующих продуктами питания, снизился на 1,5%, а оборот компаний, торгующих промтоварами – на 1,8%, оборот, компаний торгующих горючим, увеличился на 1,3%.

За год, по сравнению с октябрем 2021 г, оборот компаний розничной торговли снизился на 3%. Оборот компаний, торгующих продуктами питания, снизился на 7,4%, а промтоварами – на 2,5%, оборот, компаний торгующих горючим, увеличился на 2,8%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Цены огромные, но жители Литвы пока не экономят

Летом люди тратили очень много денег, эксперты...

Инфляция доказала, что две Литвы все же существуют: разница в зарплатах впечатляет

Инфляция опять напомнила, что существуют две Литвы ,...

При по-прежнему высоких ценах эксперты не видят предпосылок для резкого снижения инфляции в Литве

Руководитель портала мониторинга цен pricer.lt Арунас...

Экономист удивлен скачком цен на продукты в Литве

Статистические данные показывают, что Литва входит в...

TOP новостей

Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец

В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...

Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета

В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...

В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов

После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...

После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает

Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...

В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится

В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...