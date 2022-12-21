Департамент статистики опубликовал результаты международных сравнений европейских стран

Результаты в соседних странах: в Латвии ВВП на одного жителя, выраженный в ППС, составил 72 проц. среднего показателя по ЕС, в Польше – 77 проц., в Эстонии – 89 проц.

Из 27 стран-членов ЕС самый низкий индекс реального ВВП в 2021 г. был в Болгарии – 57 проц. среднего показателя по ЕС, самый высокий – в Люксембурге – 268 проц.

В 2021 г. индекс уровня цен на уровне ВВП в Литве составил 69 проц. среднего показателя по ЕС. В Польше, Латвии и Эстонии индекс уровня цен составил соответственно 60,2, 76,8 и 82 проц. среднего показателя по ЕС. Самый низкий индекс уровня цен из всех 27 стран-членов ЕС был в Румынии – 52,5 проц. среднего показателя по ЕС, самый высокий – в Дании – 133,7 проц.

Рассчитанные по ППС реальные расходы фактического индивидуального потребления (ФИП) на одного жителя Литвы в 2021 г. составляли 20 400 ППС, это 97 проц. среднего показателя по ЕС, в 9 странах-членах ЕС этот показатель превышал средний уровень по ЕС, в 18 странах-членах, включая Литву, был ниже среднего показателя по ЕС.

В 2021 г. индекс уровня цен на уровне ФИП составили 67,8 проц. среднего показателя по ЕС, в Польше, Латвии и Эстонии – 56,7, 76,3 и 83,6 проц. соответственно. Самый высокий индекс уровня цен в ЕС был в Люксембурге – 153,1 проц., самый низкий – в Румынии – 49,2 проц. среднего показателя по ЕС, говорится в сообщении.

В прошлом году индекс уровня цен на потребительские товары в Литве составлял 86 проц. среднего показателя по ЕС, в Польше, Латвии и Эстонии – 74,5, 91,5, 94,7 проц. соответственно. цен на услуги – 54,9 проц. в Литве, в Польше, Латвии и Эстонии – 44,6, 66,9 и 77,1 проц. соответственно.