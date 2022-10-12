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По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году у 16 проц. компаний были проблемы в связи с инцидентами электронной безопасности, говорится в сообщении.
Kibernetinė ataka
Kibernetinė ataka
© Shutterstock

Крупные компании гораздо чаще сталкиваются с кибератаками – 32,9 проц. Среди средних компаний таких было 22,8 проц., среди малых – 13,9 проц.
"Хотя страховые компании предлагают застраховать бизнес от инцидентов электронной безопасности, всего у 5,2 проц. всех компаний есть такая страховка", - утверждают аналитики департамента.

Данные Департамента статистики свидетельствуют о том, что чем компания меньше, тем меньше она уделяет внимания внедрению систем безопасности в интернет-пространстве.

"Например, в этом году всеми перечисленными в рамках исследования мерами безопасности пользовались 100 проц. компаний с 250 или более сотрудниками. В группе с 50-249 сотрудниками эта цифра составляла 96,4 проц. А в группе малых компаний, с 10-49 сотрудниками, всеми мерами безопасности в интернете пользовались 58,9 проц.", - говорится в сообщении.

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