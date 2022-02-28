"Несколько украинских телеканалов, сильнейшие украинские журналисты, объединились о без перерыва готовят трансляцию о событиях в Украине. Мы решили помочь им в распространении их вестей и показывать их нашей аудитории. Так мы пытаемся способствовать распространению информации из Украины в этот период хаоса и дезинформации", – сказал главаDelfi video Артурас Пакнис.

"Там все показывают вживую, в интернете постоянно демонстрируют подключение разных собеседников, видео происходящего. Эти новости бесплатно можно смотреть, как телевидении Delfi, так и на сайте", – сказал он.

Напомним, что В ответ на российскую агрессию в Украине члены Ассоциации интернет-СМИ выражают солидарность с украинскими журналистами и редакциями, работающими на фронте и сообщают им о помощи. Крупнейшие порталы Delfi.lt, 15min.lt и Lrytas.lt, tv3.lt, Madeinvilnius.lt. VE.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Etaplius.lt готовы помочь украинским коллегам создать временные редакции на территории Литвы, если это потребуется, когда нельзя будет работать в военной зоне, помочь обосноваться там, организовать финансовую и другую необходимую поддержку.

Ассоциация публично осудила попытки России ввести цензуру в российских СМИ, сообщающих о войне в Украине. Так община отреагировала на требование Роскомнадзора называть происходящее в Украине "специальной военной операцией", а не войной. Это требование Роскомнадзора касается "Эха Москвы", "ИноСМИ", "Медиазоны" (внесен в реестр СМИ-иноагентов), "New Times", "Дождя" внесен в реестр СМИ-иноагентов), "Свободной Прессы", "Крым.Реалий" внесен в реестр СМИ-иноагентов), "Новой Газеты", изданий "Журналист" и "Лениздат".

Главный акционер портала Delfi Ханс Х. Луйк решил передать в помощь жителям Украины, столкнувшейся с российской агрессией 100 000 евро. Эти деньги распределены так: 50 000 - Литовскому красному кресту, 25 000 – неправительственной организации Blue/Yellow, 25 000 евро – украинским журналистам.