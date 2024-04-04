Делают паузу в переговорах о передаче проекта Национального стадиона компании Hanner

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

На данный момент переговоры между фондом BaltCap и компанией Hanner о передаче проекта Национального стадиона остановлены. Адвокат компании TGS Baltic, представляющей фонд BaltCap, Довиле Армалите сказала, что сейчас ждут выводы Службы госзакупок и выводы Еврокомиссии, поскольку эти факторы могут изменить сам процесс передачи.

"Сейчас в переговорах возникла пауза – ждем выводы Службы госзакупок и мнения Еврокомисии.Эти факторы могут изменить процесс в ту или иную сторону, поэтому естественно - пока нет ответов, не будет и решений", – пояснила Армалите.

Напомним, что в конце февраля совет Вильнюсского муниципалитета одобрил изменения в проекте строительства многофункционального центра. В комплексе появится универсальная арена, которая подходит для проведения культурных и спортивных мероприятий, увеличится число зрительских мест, после индексации стоимость реализации проекта увеличится на 157,2 млн. евро.

Перед возобновлением строительства муниципалитет должен получить одобрение Службы госзакупок и ЕК.

Проект строительства Национального стадиона у фонда BaltCap планирует перенять компания Hanner. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. по середину 2022 г. выросла на 40%.

Бенкунскас сказал, что после индексации проект должен стоить на 1,2 млн. больше, чем планировалось (т.е. 157,2 млн. евро).

BaltCap сейчас столкнулся с репутационными проблемами - стало известно, что бывший партнер компании Шарунас Степуконис мог присвоить около 40 млн. евро и часть этих средств проиграть в казино.

Владелец Hanner Арвидас Авулис указал, что строительство стадиона могут завершить к концу 2026 г.

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