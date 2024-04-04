Делают паузу в переговорах о передаче проекта Национального стадиона компании Hanner

"Сейчас в переговорах возникла пауза – ждем выводы Службы госзакупок и мнения Еврокомисии.Эти факторы могут изменить процесс в ту или иную сторону, поэтому естественно - пока нет ответов, не будет и решений", – пояснила Армалите.

Напомним, что в конце февраля совет Вильнюсского муниципалитета одобрил изменения в проекте строительства многофункционального центра. В комплексе появится универсальная арена, которая подходит для проведения культурных и спортивных мероприятий, увеличится число зрительских мест, после индексации стоимость реализации проекта увеличится на 157,2 млн. евро.

Перед возобновлением строительства муниципалитет должен получить одобрение Службы госзакупок и ЕК.