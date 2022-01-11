Декабрь бил все рекорды. 5 причин всплеска цен на электроэнергию в Латвии, среди которых и действия Литвы

По сравнению с 2019 годом потребление электроэнергии в странах Балтии в 2020 году снизилось на 3%. Однако уже за девять месяцев прошлого года потребление электроэнергии не только восстановилось после спада и вернулось к допандемическому уровню, но даже немного выросло. В свою очередь в странах Балтии за тот же период потребление сократилось на 5,7%. Самый сильный спад пережила Эстония (-18%), за ней следует Латвия (-6%), а в Литве, наоборот, наблюдался рост производства электроэнергии (+ 17%).

В Литве после закрытия Игналинской АЭС (в 2010 г.) наблюдается значительный дефицит конкурентоспособных мощностей по производству электроэнергии. По количеству мест для производства электроэнергии достаточно, но их нельзя считать эффективными. Поэтому Литва импортирует большую часть своей электроэнергии из стран, где ее производить дешевле. Таким образом, на увеличение производства электроэнергии по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 и 2021 годов повлиял тот факт, что один был годом рекордно низких цен, когда производство в Литве было крайне низким, а другой был годом рекордно высоких цен, когда производство в Литве стало экономически оправданным.

Закрытие Игналинской АЭС повлияло на весь рынок стран Балтии, в том числе и на Эстонию. Сейчас производство электроэнергии в Эстонии сокращается из-за постепенного закрытия устаревших сланцевых заводов в Нарве. Процесс сжигания сланца производит значительно больше выбросов, чем, например, сжигание природного газа. Следовательно, с ростом цен квот на выборы эти мощности становятся неконкурентоспособными на рынке и могут помешать Эстонии достичь своих целей по сокращению выбросов в рамках «зеленого курса» Европейского Союза.

Электроэнергия, произведенная на латвийских гидроэлектростанциях, конкурентоспособна по биржевым ценам. Таким образом, производственный потенциал используется полностью. В свою очередь, количество электроэнергии, производимой на Рижских ТЭС, во многом зависит от цены электроэнергии на бирже и спроса на тепловую нагрузку в целом. А именно, при производстве электроэнергии в режиме когенерации одновременно производится и тепловая энергия. Это позволяет производителю возмещать затраты за счет двух видов энергии. С другой стороны, при производстве электроэнергии в конденсационном режиме (тепло при этом не вырабатывается) избыточное тепло не используется эффективно. Таким образом, в более холодные зимы, когда потребность в тепле выше, в Латвии можно более эффективно производить энергию в режиме когенерации.

«На рынке, где не хватает конкурентоспособных генерирующих мощностей, стоимость ископаемого топлива также растет, при значительном увеличении стоимости электроэнергии. По производственным мощностям, мы, вероятно, находимся в относительно лучшем условиях, чем другие страны Балтии. Однако проблему нехватки мощностей на тесно связанных рынках нужно рассматривать за пределами одной страны», — объясняет председатель SPRK Алда Озола.

Учитывая общую мощность электростанций, Латвия может самостоятельно производить необходимую стране электроэнергию. Однако ежедневно станции не работают на полную мощность из-за климатических и рыночных условий. Поэтому, когда ситуация на рынке позволяет, Латвия импортирует более дешевую электроэнергию из соседних стран.

Электричество местного производства покрыло 47% потребления Латвии в третьем квартале 2021 года. Самый низкий уровень внутреннего производства электроэнергии был в августе – оно достигло самой низкой отметки с 2008 года. На снижение повлияли климатические условия – высокая температура воздуха в июле (на 5°С выше нормы), а также снижение притока воды в Даугаву и ремонт электростанций. Аналогичное снижение производства в третьем квартале можно было наблюдать и ранее.

Импорт электроэнергии в Латвию за девять месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом годом ранее увеличился на 9%. Самый быстрый рост импорта в этот период был с июля по сентябрь – на 30%.

Производители электроэнергии продают свою электроэнергию на бирже Nord Pool, где ее покупают трейдеры, поставляющие электроэнергию потребителям. На бирже работают производители и торговцы из стран Балтии, Скандинавии и крупнейших стран Центральной Европы. Свободный поток электроэнергии между этими странами ограничен соединениями. То есть, каждая страна имеет свою торговую площадку или несколько на биржес разными ценами на электроэнергию. Цена на бирже формируется в точке равновесия спроса и предложения по странам и потокам электроэнергии. В Латвии, вне зависимости от региона, в котором находится пользователь, цена зв конкретный час на оптовом рынке одинакова.

Электроэнергия предлагается на бирже почасово и часто по очень разным ценам. В 2020 году цены на бирже были на рекордно низком уровне, а в 2021 году цены на электроэнергию резко выросли до рекордных отметок. В апреле 2020 года исторически самая низкая среднемесячная оптовая цена на электроэнергию наблюдалась в странах Балтии — в Латвии она снизилась до 23,52 евро/МВтч. В свою очередь, в прошлом году был установлен противоположный рекорд — как и в соседних странах. Исторически самая высокая среднемесячная цена на электроэнергию для Латвии наблюдалась в латвийской торговой зоне в декабре прошлого года. По сравнению с ценой в этот же период годом ранее она выросла почти в пять раз и достигла 207,40 евро/МВтч.

Повышение цены на электроэнергию на оптовом рынке влияет и на ее повышении в розницу. Средневзвешенная цена электроэнергии, рассчитанная SPRK для домашних хозяйств в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года выросла до 74,36 евро/МВтч (+29%), а для юридических пользователей – до 68,97 евро/МВтч (+52%). Этот показатель отражает цену, взимаемую с пользователей за определенный период, и включает данные как о пользователях, выбравших контракты с переменной (биржевой) ценой, так и о пользователях, заключивших договоры по фиксированной цене.

Для пользователей, выбравших оплату по биржевым ценам, важны почасовые цены, так как они влияют на размер счета по отношению к потреблению.

«В декабре скачок цен на электроэнергию был вызван одновременным неблагоприятным стечением нескольких обстоятельств – высокого спроса на энергоресурсы из-за аномально холодных погодных условий, отсутствия генерирующих мощностей, ветровых и гидроресурсов и сложной геополитической ситуации. Хотя высокие цены сохранялись весь месяц, особенно нужно отметить 7 декабря, когда в трех странах Балтии одновременно не были доступны несколько производственных единиц одновременно. Эти мощности были критически важны в от момент, в итоге цена достигла рекордной отметки», — говорит Озола.

По мере ослабления пандемийных ограничений потребление электроэнергии в регионе постепенно увеличивалось. В то же время условия для производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии были менее благоприятными, чем в другие годы. В Скандинавии было меньше осадков и меньше ветра. В условиях значительного дефицита возобновляемых ресурсов при производстве электроэнергии (ветер, вода) используется природный газ. Учитывая высокую цену на природный газ, это приводит к подорожанию электроэнергии.

Проводимая Литвой политика по ограничению мощности литовско-белорусского межсетевого соединения привела к сокращению возможности покупать более дешевую электроэнергию из России. Это обстоятельство оказало дополнительное влияние на повышение цен на электроэнергию в странах Балтии.