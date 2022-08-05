Такое признание необходимо банкам для обеспечения гарантий того, что они не будут нарушать международные санкции против Москвы и Минска при обслуживании платежей российских и белорусских компаний для Литовских железных дорог (ЛЖД) за транзитные услуги.

"Для того, чтобы финансовое учреждение могло рассмотреть возможность применения исключения, конкретно связанного с удовлетворением государственной потребности, нужно, чтобы эта необходимость была подтверждена в письменной форме ответственным государственным учреждением", — говорится в распространенном в пятницу сообщении Литовской ассоциации банков (ЛАБ).

Конкретное учреждение она не называет.

Как отмечает ЛАБ, такое подтверждение позволит Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) принять решение о применении исключения.

СРФП на этой неделе подтвердила BNS, что исключения при обслуживании платежей за калининградский транзит могут применяться, но каждая ситуация будет оцениваться индивидуально. Служба также указала, что уже применила одно такое исключение.

Как утверждает ЛАБ, большинство литовских финансовых учреждений уже приняли решение из-за риска нарушения действующих санкций постепенно отказываться от платежей, связанных с Россией и Беларусью.

Ассоциация указывает, что индивидуальные исключения могут применяться только к платежам, связанным с гуманитарной помощью, например, к пенсиям или медицинским средствам, а также с важнейшими потребностями государства, такими, как выполнение международных соглашений.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь на прошлой неделе сообщил, что передал Министерству иностранных дел Литвы ноту по поводу предполагаемого прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Дипломат заявил государственному телеканалу "Россия 24", что операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк Siauliu bankas, который больше не будет осуществлять никакие операции с Россией с сентября.

По его словам, этот шаг — новый удар по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении".

На веб-сайте Банк Siauliu bankas сообщается, что после 1 сентября "исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций".

Банк утверждает, что сейчас выясняет ситуацию с ответственными учреждениями.

Министр транспорта Марюс Скуодис заявил на этой неделе, что министерство представило мнение о необходимости применения исключений к платежам за калининградский транзит.