Доходы сектора центральной власти составили 14,232 млрд евро, расходы - 17,919 млрд евро, сообщило Министерство финансов, ссылаясь на предварительные данные. Изменения сделок с нефинансовым имуществом были позитивными и составляли 991,2 млн евро.
Налоговые сборы составили 55,5% доходов центральной власти, а социальные взносы – 34,8%. В прошлом году основную часть расходов составили социальные выплаты – 52,1%, дотации – 11,9%, зарплаты и соцстрахование – 11,7%.
В сектор центральной власти входят государственный бюджет, фонды социального страхования (Sodra - Соцстрах, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости), а также внебюджетные фонды: Приватизации, Гарантийный, Резервный ( Стабилизационный ), Закрытия Игналинской атомной электростанции (Ignalina), Гарантий сельскохозяйственных займов, Счет восстановления сбережений, а также Фонд госимущества и Имущественный банк (Turto bankas), средства Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, находящиеся на казначейских счетах.
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