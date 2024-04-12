Дефицит международной торговли товарами в феврале составил 213,9 млн

Экспорт товаров без учета минеральных продуктов увеличился на 0,6 проц. проц., импорт – на 2,6 проц. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 6,5 проц., без учета минеральных продуктов – на 6,4 проц.

Снижение импорта обусловлено сократившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (21,7 проц.), органических химических продуктов (25,9 проц.), электромашин, оборудования и их запчастей (6,7 проц.).

На снижение торговли в феврале повлияло снижение экспорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (16,2 проц.), хлебных злаков (39,9 проц.), пластиков и изделий из них (12,8 проц.).

По данным статистики, в феврале 2024 г. товаров экспортировано на 3,05 млрд евро, импортировано – на 3,27 млрд евро. Товаров литовского происхождения – на 1,89 млрд евро.

За год (февраль 2024 г. по сравнению с февралем 2023 г.) экспорт товаров сократился на 5,3 проц., импорт – на 10 проц.

Сокращение экспорта обусловлено снижением экспорта наземных транспортных средств (27,9 проц.), пластиков и изделий из них (21,9 проц.), хлебных злаков (31,6 проц.).

Сокращение импорта обусловлено снизившимся импортом наземных транспортных средств (27,2 проц.), минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (13,2 проц.), хлебных злаков (82,4 проц.).

Экспорт товаров без учета минеральных продуктов сократился на 5,8 проц., импорт – на 8,8 проц. Экспорт товаров литовского происхождения за год сократился на 2,5 проц., без учета минеральных продуктов – сократился на 3,3 проц.