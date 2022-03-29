Decathlon временно останавливает свою деятельность в России

"Поскольку действуют введенные Западом жесткие санкции, нет нормальных поставок для обеспечения дальнейшей деятельности компании в России. Decathlon временно закрывает свои магазины", – сказано в сообщении компании.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту магазинов французской сети Auchan после того как руководство компании отказалось прекратить свою деятельность в России, объяснив это желанием сохранить работников, сообщает агентство Ukrinform.
"Очевидно, что потеря работников в России важнее утраты жизней украинцев. Если Auchan игнорирует гибель 139 украинских детей, которые погибли за этот месяц с начала российской агрессии, давайте будем игнорировать все продукты Auchan и саму сеть. Давайте бойкотируем Auchan, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon", – сказал Кулеба.
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