Decathlon временно останавливает свою деятельность в России

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Французская сеть магазинов спорттоваров Decathlon 29 марта сообщила, что временно закрывает свои магазины в России. Перед этим Украина призвала бойкотировать магазины этой сети.
„Decathlon“ žengia į Kauną
„Decathlon“ žengia į Kauną
© Bendrovės nuotr.

"Поскольку действуют введенные Западом жесткие санкции, нет нормальных поставок для обеспечения дальнейшей деятельности компании в России. Decathlon временно закрывает свои магазины", – сказано в сообщении компании.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту магазинов французской сети Auchan после того как руководство компании отказалось прекратить свою деятельность в России, объяснив это желанием сохранить работников, сообщает агентство Ukrinform.

"Очевидно, что потеря работников в России важнее утраты жизней украинцев. Если Auchan игнорирует гибель 139 украинских детей, которые погибли за этот месяц с начала российской агрессии, давайте будем игнорировать все продукты Auchan и саму сеть. Давайте бойкотируем Auchan, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon", – сказал Кулеба.

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