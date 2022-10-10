Даже аналитиков удивил скачок цен на продовольствие в сентябре

"Пока есть определенные технические факторы - это на треть выросшие цены на отопление, которые подтолкнули инфляцию вверх. Но что сильнее всего удивило в негативном смысле, это сильная инерция роста цен на продовольственные товары", - заявил BNS Ж. Маурицас.

"Это процесс с начала года. В Литве цены на продукты росли быстрее всех в еврозоне и было ожидание, что в сентябре, при отрицательном росте розничной торговли начнутся определенные ценовые войны и на плечи потребителей не будут перекладываться растущие затраты. Но, похоже, что эта тенденция продолжается. И это уже является опасной тенденцией", - отметил экономист.

Ж. Маурицас отметил, что в Литве цены на продовольствие и алкоголь выше, чем в среднем по Евросоюзу.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также подчеркнул, что ранее аналитики не оценили роста цен на продовольствие.

"Месячная инфляция выше ожидаемой, причины этого очевидны. Мы не оценили удорожания продуктов питания. Да, в сентябре исторически растут цены, они повысилась на 2,5%, затем - цены на услуги гостиниц и ресторанов, которые выросли на 3,1% за месяц, это сильное перекладывание растущих затрат в окончательную цену, такого месячного роста я не помню", - сказал BNS Т. Повилаускас.

По мнению Т. Повилаускаса, растущие цены означают, что бизнес ношу увеличивающихся расходов все чаще перекладывает на плечи потребителей.

Ж. Маурицас полагает, если инфляция замедлится с других странах или регионах, а в Литве продолжиться рост, это может иметь негативные последствия для конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе.

Экономист прогнозирует, что при сохранении похожих тенденций до конца этого года показатель годовой инфляции может превышать 20%, однако в начале следующего года из-за эффекта низкой сравнительной базы он может снижаться.

В сентябре годовая инфляция составила 24,1% и была самой высокой с августа 1996 года, сообщил в понедельник Департамент статистики.