Daumantai LT владеет российским производителем соусов «Агропродукт» через компанию KL Food Group BV, зарегистрированную в Нидерландах, которая контролирует 65% акций калининградского производителя соусом. Остальная часть акций принадлежит главе «Агропродукта» Артурасу Паулюкайтису и бизнесмену из Калининграда Валерию Самойленко — по 21 и 14% акций соответственно.

Саулюс Гринкявичюс, один из акционеров Daumantai LT и глава компании, заявил, что Daumantai LT объявила о решении продать свою долю акций с началом войны.

«Акционеры категорически заявили, что не хотят вести здесь бизнес и ведут переговоры с покупателями акций. Как и компании Viciunai, нам трудно закрыть эту фабрику. Есть и юридические аспекты. Если Россия докажет, что фабрика была закрыта по вине иностранных владельцев, то она может национализировать предприятие, а затем продать ее с аукциона», — заявил порталу глава и акционер «Агропродукта» Паулюкайтис.

По его словам, просто закрыть фабрику в этом году из-за недавно принятых законов - невозможно. Если Россия докажет, что капитал компании был специально выведен в Литву или Нидерланды, может быть возбуждено уголовное дело.