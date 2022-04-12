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Литовский производитель соусов Daumantai LT пытается продать частично принадлежащую ему фабрику в Калининграде, однако пока не находит покупателей, сообщил портал lrt.lt.
UAB „Daumantai LT“ gimtadienis
UAB „Daumantai LT“ gimtadienis

Daumantai LT владеет российским производителем соусов «Агропродукт» через компанию KL Food Group BV, зарегистрированную в Нидерландах, которая контролирует 65% акций калининградского производителя соусом. Остальная часть акций принадлежит главе «Агропродукта» Артурасу Паулюкайтису и бизнесмену из Калининграда Валерию Самойленко — по 21 и 14% акций соответственно.

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Саулюс Гринкявичюс, один из акционеров Daumantai LT и глава компании, заявил, что Daumantai LT объявила о решении продать свою долю акций с началом войны.

«Акционеры категорически заявили, что не хотят вести здесь бизнес и ведут переговоры с покупателями акций. Как и компании Viciunai, нам трудно закрыть эту фабрику. Есть и юридические аспекты. Если Россия докажет, что фабрика была закрыта по вине иностранных владельцев, то она может национализировать предприятие, а затем продать ее с аукциона», — заявил порталу глава и акционер «Агропродукта» Паулюкайтис.

По его словам, просто закрыть фабрику в этом году из-за недавно принятых законов - невозможно. Если Россия докажет, что капитал компании был специально выведен в Литву или Нидерланды, может быть возбуждено уголовное дело.

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