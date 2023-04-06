Darnu Group займется строительством логистического центра Rimi Lietuva: в планах – 800 новых рабочих мест

Отмечается, что здание площадью свыше 40 тыс. кв. м. будет построено рядом с магистралью А1 неподалеку от Электренай, стоимость проекта – более 60 млн евро.

Как сообщается в пресс-релизе, логистический центр торговой сети будет сертифицирован по системе BREEAM, следовательно, он будет соответствовать самым высоким стандартам устойчивости и энергоэффективности благодаря самым современным технологическим решениям. Одно из них – система производства холода: вырабатываемое системой тепло будет использоваться для обогрева здания. Также планируется установить на крыше здания солнечную электростанцию ​​мощностью 800-1000 МВтч, что позволит оптимально управлять энергоэффективностью центра и защитить окружающую среду.

Обслуживание всех инженерных сетей проектируемого Darnu Group логистического центра будет осуществляться дистанционно с помощью системы BMS (building management systems). Предусмотрено дистанционное управление освещением зала, наружным и рекламным освещением, охлаждением, отоплением, вентиляцией; предусмотрен и дистанционный контроль над всеми показателями, связанными с энергопотреблением.

В логистическом центре разместятся около 70 разгрузочных рамп, рядом будет оборудована стоянка на 50 мест для большегрузного транспорта и еще одна автостоянка на 200 мест для автомобилей работников центра.

Здание будет построено на участке площадью 12,85 га неподалеку от Электренай, рядом с магистралью Вильнюс-Каунас. По словам С. Сурвилайте-Мекионене, в процессе планирования концепции центра учитывались ожидания заказчика, чтобы расположение объекта было удобным для доступа, а также наличие рабочей силы.

В настоящее время в Электренай проживают около 14 тыс. человек. Ожидается, что новый логистический центр Rimi Lietuva трудоустроит около 800 новых работников. Для обеспечения современной и комфортной рабочей среды в помещениях запланированы качественные зоны отдыха, просторная терраса, смарт-системы вентиляции и освещения.

Начало строительных работ запланировано на середину 2024 г., а завершение – в 2025 году.