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Одна из крупнейших в Северной Европе финансовых групп Danske Bank переводит в Литву часть услуг для коммерческих клиентов и финансовых учреждений.
Danske Bank расширяет деятельность в Литве, примет еще более 100 работников
© Reuters / Scanpix

Число работников ответственного за это подразделения LC&I Lithuania в течение ближайшего года увеличится почти вдвое - со 120 примерно до 230, сообщает группа.

Глава LC&I в Литве Гедре Гечяускене сообщила, что планируется создать немало новых позиций, а специалисты по обслуживанию клиентов и менеджеры Danske Bank будут приглашены присоединиться к новой команде управления клиентами LC&I Lithuania Client management в Литве.

LC&I в Литве будет развивать отношения со скандинавскими и глобальными компаниями, а также с государственными казначействами, инвестиционными, пенсионными фондами и страховыми компаниями в Европе, США, на Ближнем Востоке, в Азии и Океании.

Danske Bank предоставляет услуги информационных технологий, банковских операций, по предотвращению финансовых преступлений, банковской поддержки и другие услуги в Литве. Здесь работает более 4 тысяч человек.

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