Данные нового исследования: какие специалисты могут не бояться остаться без работы

Исследование, инициированное компаниями Unicorns Lithuania, Work in Lithuania и Google, было проведено в ходе опроса 124 работодателей данного сектора.
80% участников опроса указали, что до 2025 г. потребность в талантах в их компании будет расти, а 20% – что не намерены расширять штат до указанного года. Никто не планировал увольнения.
Во время опроса в компаниях работало 20 000 человек, 8400 из них – специалисты в сфере информационных технологий и связи. Всего планируют трудоустроить еще 7645 специалистов.
"С 2013 г. число специалистов, работающих в сфере информационных технологий и связи, выросло в 2,6 раза, их 62 000, но в целом это меньше, чем в среднем по ЕС", – сказала глава Unicorns Lithuania Инга Лангайте.
Она сказала, что в Литве специалистов готовят мало, а в последние годы рынок пополнился специалистами из Украины, Беларуси и России.
Исследование показало, что больше всего будет потребность в программистах Back-End (до 2025 г. планируют трудоустроить 1400 таких специалистов), программистов Front-End (1000 человек), инженеров DevOps. Лангайте заметила, что очень не хватает также руководителей среднего звена.
На руководящие позиции до 2025 г. компании готовы принять больше 750 талантов. Еще столько же требуется аналитиков данных. Кроме того, компании готовы принять еще около 650 специалистов в сфере продаж.
По данным объявлений, инженеры инфраструктуры могут рассчитывать в среднем на зарплату в размере 4768 евро "на бумаге", программистам front-end в среднем платят 4619 евро "на бумаге". Системные инженеры могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере до 6700 евро "на бумаге", а программисты back-end - до 5791 евро "на бумаге".