Creditinfo: в большинстве литовских компаний мужчины зарабатывают больше женщин

Руководитель по вопросам стратегии бизнеса и развитию Creditinfo Lietuva Екатерина Рояко утверждает, что статистика средних зарплат мужчин и женщин дополняет информацию о возможностях мотивирования работников и карьеры в компаниях.
По ее словам, к разнице в зарплатах работники относятся очень чувствительно, поскольку на рынке труда женщины и мужчины заняты не одинаково.
По данным опроса, мужчины чаще зарабатывают больше в сферах телекоммуникаций (на 50,1%), производства лекарств и фармацевтических препаратов (на 47,8%), ветеринарии (на 45,1%), страхования (на 41,9%), в сфере финансовых услуг (на 43,3%), в производстве кино и телепрограмм (на 40,4%), в сфере электрооборудования (на 38%).
Мужчины зарабатывают больше в 72-х из 81 сферы, на которые разделены литовские компании по виду деятельности. Их зарплаты также часто выше на 30-50%, а самая большая разница в пользу женщин - в сфере образования: здесь они зарабатывают на 19,2% больше, чем мужчины.
За вычетом сферы образования, женщины в среднем больше зарабатывают в компаниях транспортировки по суше и по трубопроводам (на 10,7%), в социальной сфере (на 11,6%), сфере стационарной опеки (на 8,3%), производства мебели (на 7,2%), почты и почтовых, курьерских услуг (на 6,2%), в табачной промышленности (на 5,8%) и в сфере металлических изделий (на 5,1%).
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