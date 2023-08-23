Creditinfo Lietuva: туристический бизнес восстанавливается

В сообщении "Creditinfo Lietuva" указывается, что к высокому классу банкротства причисляются 3 проц. туроператоров, тогда как в среднем по всем секторам бизнеса этот показатель в 3 раза выше и достигает 9 проц.
По состоянию на август 2023 года в Литве действовало 735 туроператоров, в которых работало 1 889 человек. Хотя в прошлом году деятельность туроператоров начала восстанавливаться, количество компаний, работающих в этой сфере, продолжает уменьшаться, а количество работников медленно увеличивается: в прошлом году в Литве действовало 783 компании в этой сфере (1 850 сотрудников), на начало 2021 года действовало 787 компаний (1 787 сотрудников), на начало 2020 года – 781 компания (2 504 сотрудника), а в 2019 году действовало 776 компаний (2 426 сотрудников).
В прошлом году литовские туроператоры получили более 404,7 млн. евро выручки, что на 44 проц. больше, чем в 2021 году (280 млн. евро), но выручка, полученная в прошлом году, еще не вернулась на допандемический уровень, когда она была почти в три раза выше. 67 туроператоров еще не представили финансовую отчетность за 2022 год, хотя по закону обязаны были сделать это до 31 мая 2023 года.
По мере восстановления туристического сектора растет и средняя зарплата сотрудников. По данным, опубликованным "Содрой" в июне 2023 года, общая средняя зарплата сотрудников турфирм составляет 1 515 евро/мес., тогда как в ноябре прошлого года аналогичный показатель достигал 1 317 евро/мес., а в начале 2022 г. – 1 236 евро/мес. Заработная плата работников этого сектора в 2021 году упала до 963 евро в месяц по сравнению со средней зарплатой в 1 082 евро в месяц в начале 2020 года.
В настоящее время 3 проц. турфирм относятся к высокому и высшему классам банкротства. В начале 2023 года таких компаний было 4 проц., в начале 2022 года – 37 проц., в начале 2021 года – 14 проц., в начале 2020 года – 2 проц.
В настоящее время 9 проц. туроператоров относятся к высокому и высшему классам просрочками платежей. В январе 2023 года таких было 12 проц., в начале 2022 года – 41 проц., в начале 2021 году – 32 проц., в начале 2020 года – 8 проц.
В начале года к высокому и высшему классам банкротства причислялись 9 проц. всех компаний страны, в начале 2022 г. – 12 проц. К высокому и высшему классам просрочки платежей в начале года причислялись 17 проц. компаний, в начале 2022 г. – 21 проц. всех литовских компаний.
С 2004 г. всего в Литве обанкротились 95 туроператоров. Больше всего банкротов зарегистрировано в 2015 г. (12), в 2009 г. (10) и в 2012-2013 гг. – по 9. В 2023 г. неплатежеспособным было признано 1 турагентство, в 2022 г. – 5, в 2021 г. – 3, в 2020 г. – не обанкротилось ни одно турагентство.
По состоянию на 1 августа 2023 года туристические агентства имеют в общей сложности 297 зарегистрированных долгов, общая сумма которых составляет 339 тыс. евро. Средний размер одного долга на данный момент составляет 1 141 евро. В начале этого года аналогичные показатели достигали 306 и 349 тыс. евро (средняя сумма долга – 1 141 евро). На начало 2022 года эти показатели составляли 316 и 351 тыс. евро, а средняя сумма долга – 1 112 евро.
Согласно данным, представленным государственной компанией Центр регистров и опубликованным публично, по доходам, полученным в 2022 году, в десятку крупнейших туроператоров Литвы входят: "Tez Tour" (113,8 млн. евро), "Novaturas" (108 млн. евро), "Estravel Vilnius" (19,7 млн. евро), "Itaka Lietuva" (16,1 млн. евро), "Vestekspress" (9,6 млн. евро), "Traveldeals LT" (8,2 млн. евро), "Kauno grūda" (7,9 млн. евро), "Guliverio kelionės" (6,8 млн. евро), "CWT Lithuania" (6,5 млн. евро), "Glotera" (5,9 млн. евро).
По данным 2022 года, десятка туроператоров, создавших больше всего рабочих мест, выглядит так: "Novaturas" (169), "Vestekspress" (132), "Kelionių akademija" (67), "Baltic Clipper" (59), "Tez Tour" (58), "Coral Travel Lithuania" (53), "Estravel Vilnius" (48), "Traveldeals LT" (47), "Oro guru" (45) и "Baltic Travel Service" (33).