Creditinfo Lietuva: туристический бизнес восстанавливается

В прошлом году литовские туроператоры получили более 404,7 млн. ​​евро выручки, что на 44 проц. больше, чем в 2021 году (280 млн. евро), но выручка, полученная в прошлом году, еще не вернулась на допандемический уровень, когда она была почти в три раза выше. 67 туроператоров еще не представили финансовую отчетность за 2022 год, хотя по закону обязаны были сделать это до 31 мая 2023 года.

По состоянию на август 2023 года в Литве действовало 735 туроператоров, в которых работало 1 889 человек. Хотя в прошлом году деятельность туроператоров начала восстанавливаться, количество компаний, работающих в этой сфере, продолжает уменьшаться, а количество работников медленно увеличивается: в прошлом году в Литве действовало 783 компании в этой сфере (1 850 сотрудников), на начало 2021 года действовало 787 компаний (1 787 сотрудников), на начало 2020 года – 781 компания (2 504 сотрудника), а в 2019 году действовало 776 компаний (2 426 сотрудников).

В сообщении "Creditinfo Lietuva" указывается, что к высокому классу банкротства причисляются 3 проц. туроператоров, тогда как в среднем по всем секторам бизнеса этот показатель в 3 раза выше и достигает 9 проц.

По мере восстановления туристического сектора растет и средняя зарплата сотрудников. По данным, опубликованным "Содрой" в июне 2023 года, общая средняя зарплата сотрудников турфирм составляет 1 515 евро/мес., тогда как в ноябре прошлого года аналогичный показатель достигал 1 317 евро/мес., а в начале 2022 г. – 1 236 евро/мес. Заработная плата работников этого сектора в 2021 году упала до 963 евро в месяц по сравнению со средней зарплатой в 1 082 евро в месяц в начале 2020 года.

В настоящее время 3 проц. турфирм относятся к высокому и высшему классам банкротства. В начале 2023 года таких компаний было 4 проц., в начале 2022 года – 37 проц., в начале 2021 года – 14 проц., в начале 2020 года – 2 проц.

В настоящее время 9 проц. туроператоров относятся к высокому и высшему классам просрочками платежей. В январе 2023 года таких было 12 проц., в начале 2022 года – 41 проц., в начале 2021 году – 32 проц., в начале 2020 года – 8 проц.