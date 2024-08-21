Новое представительство в Вильнюсе станет центром ддля трех стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Основное свое внимание Commerzbank сосредоточит на торговле и финансировании проектов в регионе. Кроме того, ключевым приоритетом станет углубление сотрудничества с государственным сектором и локальным сектором финансовых услуг.
2024.08.21 11:56
Commerzbank в декабре откроет представительство в Вильнюсе
станет центром для стран Балтии
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: | Shutterstock
Commerzbank планирует открыть новое представительство в Литве, в Вильнюсе, в декабре этого года. В рамках своей стратегии международного развития банк признает большое значение Балтийского региона, говорится на сайте Commerzbank.