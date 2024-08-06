CМИ: крупнейший налогоплательщик среди предприятий розничной торговли – Circle K, среди оптовиков – Philip Morris Baltic

Как сообщает портал, доля налогов, уплаченных Circle K и Philip Morris Baltic, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 27,3 проц. и 9,7 проц. соответственно.
Второе место в списке предприятий розничной торговли, уплативших больше всего налогов в первом полугодии, занимает Maxima LT с 92,6 млн евро (на 6 проц. больше, чем в первом полугодии 2023 года), за ней следует Lidl Lietuva с 68,5 млн (на 0,7 проц. больше), Kesko Senukai Литва (43,6 млн евро, на 3,7 проц. меньше), Baltic Petroleum (37,6 млн евро, на 14,2 проц. больше).
Среди оптовиков второе место по сумме уплаченных налогов заняла Sanitex (111,5 млн евро, на 9,8 проц. больше), за ней следует MV Group Distribution LT (83,9 млн евро, на 10,7 проц. больше), Amber Distribution Latvia (46 млн евро, на 7,2 проц. больше) и Rivona (32,4 млн евро, на 17,6 проц.).
По данным портала, в первом полугодии текущего года предприятия розничной торговли уплатили на 12,1 проц. налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года – 747 млн евро, а предприятия оптовой торговли – 656 млн евро или на 4,5 проц. больше, чем в прошлом году. Однако совокупный сбор налогов со всего торгового сектора вместе с самыми мелкими предприятиями вырос всего лишь на 3,9 проц.