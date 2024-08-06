CМИ: крупнейший налогоплательщик среди предприятий розничной торговли – Circle K, среди оптовиков – Philip Morris Baltic

По данным портала, в первом полугодии текущего года предприятия розничной торговли уплатили на 12,1 проц. налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года – 747 млн евро, а предприятия оптовой торговли – 656 млн евро или на 4,5 проц. больше, чем в прошлом году. Однако совокупный сбор налогов со всего торгового сектора вместе с самыми мелкими предприятиями вырос всего лишь на 3,9 проц.