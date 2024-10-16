2024.10.16 12:35

CityBee временно меняет название на BeeChill

 
поездки подорожают
ru.DELFI.lt
„CityBee“ keičia vardą, taps „BeeChill“
„CityBee“ keičia vardą, taps „BeeChill“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Работающая в Литве больше 10 лет каршеринговая компания на время изменит название с CityBee на BeeChill. Кроме того появится новый налог BeeChill.

Цель таких действий - уменьшение беспокойства и снижение стресса клиентов на случай ДТП или повреждения автомобиля, создание культуры сотрудничества и взаимопонимания.

„Главный аспект - безопасность наших клиентов и других участников движения, поэтому мы вводим предохранители и делаем все возможное для обеспечения безопасности. Однако мы хотим изменить отношение к аренде автомобиля – снизить стресс на случай повреждений авто.

Мы понимаем, что у всех бывают такие случай, когда нечаянно бывает повреждена машина. Мы доверяем нашим клиентам, знаем, что они ведут себя ответственно на дороге, поэтому хотим предоставить „подушку“, которая избавит от неудобств и расходов“, – сказала глава BeeChill Грета Янушаускайте-Карвялене.

По ее словам, временное название BeeChill – новая часть коммуникационной кампании.

„CityBee“ keičia vardą, taps „BeeChill“

В пресс-релизе сказано, что отныне водителей просят осмотреть машину перед поездкой и информировать компанию о явных поломках, которые мешают пользоваться машиной.

Если произойдет ДТП по вине водителя, то компания погасит все расходы, это не распространяется на ДТП, которые совершили пьяные водители или если водитель скрылся с места ДТП или как-то еще нарушил ПДД.

Для погашения возможного ущерба с 16 октября все поездки на BeeChill облагаются дополнительным налогом в размере 1,49 евро, однако будет упразднен налог на посадку (0,99 евро).

Это значит, что во всех случаях поездка подорожает на 0,5 евро, но клиентам не придется нести финансовую ответственность за ДТП (ее сумма составляла 600 евро).

„Название BeeChill временное, а налог – долгосрочный шаг“, – сказала Янушаускайте-Карвялене.

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