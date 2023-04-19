Представитель Circle K Рокас Лауринавичюс сказал Delfi, что будет использоваться система, в которой связано разное оборудование – мобильное приложение, видеокамера.

"Клиенты должны будут прислать приложение, подключиться к программе и зарегистрировать в ней свою банковскую карту и номер автомобиля. Тогда, когда вы приедете на АЗС для заправки, видеокамера считает номер машины, а система посчитает сумму", – заметил он.

Квитанцию об оплате можно распечатать в терминалах самообслуживания на АЗС или их пришлют по электронной почте.

"Все будет автоматизировано, никакого контакта. Все, что требуется клиенту, это один раз ввести в систему свои данные", – сказал Лауринавичюс.

По его словам, максимальная сумма снятия денег таким способом пока не установлена, но она будет такой, чтобы можно было заплатить за полный бак. Водители тягачей пока этой системой пользоваться не смогут. .

Первым об этом новшестве сообщил портал vz.lt.

Этой системой уже пользуются эстонские клиенты Circle K, неделю назад система заработала в Латвии.

"С мая она будет работать во всех странах Балтии, а чуть позже будет доступна и в Польше. В Эстонии такой возможностью пользуются около 20% клиентов. Это неплохой показатель", – сказал Delfi Лауринавичюс.