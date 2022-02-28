Čili Pizza трудоустроит 100 украинцев и будет предоставлять бесплатное питание беженцам в крупных городах

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Компания Čili Holdings, которая управляет одной из крупнейших сетей ресторанов Čili Pizza, готова принять на работу 100 украинских беженцев. Кроме того, ресторан ежедневно будет предоставлять беженцам 200 порций горячей еды в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе.
Čili Pizza maistas
Čili Pizza maistas
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"Сейчас в сети уже работают 8 украинцев. Мы готовы трудоустроить еще больше 100 наших братьев и сестер из разоряемой войной страны, поэтому просим у клиентов понимания и поддержки, когда их будут обслуживать украинцы. Также сейчас мы с партнерами завершаем обсуждение вопроса поставок горячей еды беженцам из Украины", - сказала член правления Čili Holdings Года Каросайте.

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Кроме того, Čili Pizza 30% от стоимости заказов римской пиццы направит благотворительным организациям, поддерживающим Украину.

"Я благодарна и нашим работникам, которые занимаются волонтерской деятельностью. Вклад каждого человека, бизнеса, организации, каким бы он ни был, сегодня жизненно необходим как для людей в Украине, которые борются žmones за свою свободу, так и для тех, кто бежит из Украины из-за бессмысленной войны, развязанной Россией", – считает Каросайте.

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