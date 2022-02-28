Čili Pizza трудоустроит 100 украинцев и будет предоставлять бесплатное питание беженцам в крупных городах

"Сейчас в сети уже работают 8 украинцев. Мы готовы трудоустроить еще больше 100 наших братьев и сестер из разоряемой войной страны, поэтому просим у клиентов понимания и поддержки, когда их будут обслуживать украинцы. Также сейчас мы с партнерами завершаем обсуждение вопроса поставок горячей еды беженцам из Украины", - сказала член правления Čili Holdings Года Каросайте.

Кроме того, Čili Pizza 30% от стоимости заказов римской пиццы направит благотворительным организациям, поддерживающим Украину.

"Я благодарна и нашим работникам, которые занимаются волонтерской деятельностью. Вклад каждого человека, бизнеса, организации, каким бы он ни был, сегодня жизненно необходим как для людей в Украине, которые борются žmones за свою свободу, так и для тех, кто бежит из Украины из-за бессмысленной войны, развязанной Россией", – считает Каросайте.