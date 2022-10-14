Что ждет жителей, которые зафиксировали цену на электричество два года назад: три варианта

Несмотря на то, что государство предлагает компенсации, вопрос остается такой - сколько будут длиться компенсации, на какой срок фиксировать цену.

Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что у них есть 6000 клиентов, срок действия договоров которых истекает 31 декабря этого года. Половина - участники первого этапа, другая часть - участники второго и третьего этапа либерализации. Около 2500 договоров уже продлили, а с другими клиентами еще ведут переговоры.

"За два года цена на электричество выросла почти в 6 раз. В конце 2020 г. при фиксации на 24 месяца цена была 0,1–0,2 евро за кВт/ч, сейчас - 0,5–0,6 евро за кВт", – сказал Каваляускас.

Независимый поставщик Ignitis отмечает, что цены, по сравнению с 2020 г. выросли в два раза. Долгое время участники первого этапа либерализации платитли за электричество немного. С апреля этого года ситуация на данном рынке значительно изменилась.

"Например, потребители первого этапа платят за кВт/ч примерно 17 центов. Сегодня в предложениях цены начинаются с 38,4 центов", – указала представитель Ignitis Лаура Беганскене.

Она сказала, что если будет действовать обещанная властями компенсация, то жители будут платить с 1 января 2023 года 28 центов за кВт/ч.

Ignitis не назвал число клиентов первого этапа, у которых истекает срок действия договора.

Глава Enefit Витянис Коризна заметил, что у них есть больше 14 000 клиентов первого этапа и больше 70 000 - второго. Почти 80% клиентов зафиксировали цены на 72 и 84 месяца (на 6–7 лет), поэтому им не придется подписывать новые договоры.

"Те клиенты, которые заключили договор с Enefit на 24 месяца, в среднем платят 0,15 евро за кВт/ч. Мы предлагаем таком клиентам Enefit договор на 84 месяца по специальной цене", – сказал Коризна.

Беганскене признала, что фиксированные планы помогают планировать расходы и создают чувство безопасности, но заметила, что надо учитывать и другие обстоятельства.

Она напомнила, что у Литвы есть амбициозные планы в связи с производством электричества за счет энергии солнца и ветра.

"Вероятно, в течение 2–3 лет мы увидим значительный прорыв, поэтому не стоит связывать себя фиксированными планами, надо думать о планах, связанных с биржевой ценой, особенно, если учесть обещания правительства компенсировать расходы с нового года", – заметила Беганскене.

Представитель Elektrum Lietuva Каваляускас подчеркнул, что сейчас сложно делать какие-то прогнозы относительно цен на электричество.

"Лучшее, что сейчас могут делать клиенты, которым надо выбирать вариант - остановиться на фиксированной цене на непродолжительный срок, нужны как можно более гибкие условия. Это мы слышим и от клиентов, срок действия договоров которых истекает, – они не хотят фиксировать цену на длительное время", – сказал он.

Elektrum Lietuva напоминает, что недавно появился план с фиксированием цены на 6 месяцев - через 6 месяцев цену можно пересчитать или оставить прежней.

"Мы ждем, когда станет ясно, какими будут компенсации с 1 января 2023 года", – сказал Каваляускас.

Enefit предлагает фиксировать цены на 84 и 24/36 месяцев. Коризна уверяет, что вряд ли весь европейский рынок трансформируется в течение 6 месяцев или 2-3 лет. Отсюда и такое предложение клиентам - фиксировать цену на как можно более длительный срок.

"Если цена снизится, остается возможность расторгнуть договор, заплатить стоимость резервации и заключить новый договор по более низким тарифам", – сказал Коризна.

Глава Enefit считает, что кризис может длиться дольше, чем думают многие.

Сейчас правительство компенсирует жителям 9 центтов за кВт/ч, плата должна быть не меньше 24 центов за кВт/ч.

С 1 января 2023 года правительство предлагает максимум - 28 кВт/ч, а с 1 июля - 33 цента.

По прогнозам Государственной службы регулирования энергетики, без компенсаций 1 кВт/ч с Нового года будет стоить 63,5 цента за кВт/ч с НДС.