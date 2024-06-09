Что нужно знать о запрете на ввоз в Литву российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов

После вступления в силу 3 июня утвержденного правительством Литвы списка запрещенных сельскохозяйственных продуктов и кормов из России и Беларуси важно знать, что этот запрет не распространяется на товары, находящиеся в пути или предназначенные для личного потребления во время путешествия, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.