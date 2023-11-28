Члены Сейма предлагают Госконтролю провести аудит государственных предприятий

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Парламентарии рассматривают проекты постановлений об аудите системы образования, и в Сейме появилась еще одна подобная инициатива. Члены Сейма Йонас Пинскус и Андрюс Паленис, работающие в Смешанной группе членов Сейма, предлагают поручить Государственному контролю провести аудит государственных предприятий "Ignitis grupė", "Lietuvos geležinkeliai" (Литовские железные дороги) и Центра регистров.

Госконтролю предлагается провести "финансовый, операционный и государственный аудит соответствия" за 2021 и 2022 бюджетные годы этих предприятий и "оценить использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов проверяемых субъектов с точки зрения экономической эффективности, необходимости закупок/эффективности и результативности осуществления закупок, а также выявить возможности совершенствования деятельности".

Andrius Palionis

Парламентарии Йонас Пинскус и Андрюс Паленис, зарегистрировавшие такой проект постановления, также предложили сроки проведения аудита – до 1 декабря 2024 года.

Парламентарии решили инициировать аудит трех компаний в соответствии с Законом о государственном аудите и с учетом "фактов возможного непрозрачного, неэффективного управления" этими компаниями, которые неоднократно обнародовались.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии