Член правления Vičiūnai Group заявил, что не верил, что завод в Калининграде удастся продать

"Им автоматически не нужна была такая большая своя доля, мы получили все документы, два физических лица, одну женщину мы упомянули в пресс-релизе (Мария Бухарова – ELTA), которая является и акционером, и директором, она у нотариуса все подписала, но есть и другое физическое лицо, я его записал. Но это какие-то местные бизнесмены, я лично ни одного из них не видел, как и не одного из первых трех претендентов на покупку", – заявил член правления Vičiūnai Group.