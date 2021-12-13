"Вопрос проведения санкций в жизнь в Литве довольно затруднительный, у нас много институций, которые участвуют в этом процессе. Нужен один координационный центр, который облегчил бы деятельность как официальных институций, так и частных учреждений, и ответил бы на многие вопросы, которые возникают у участников финансовых рынков и предприятий", - сказал Крепшта радио LRT в понедельник.
По его словам, санкции Европейского союза и ООН в Литве вступают в силу автоматически и вопросов не возникает ни у участников финансового рынка, ни у других учреждений. Однако санкции США или других государств автоматически в Литве в силу не вступают - для этого нужны дополнительные правовые акты.
"В этом отношении банки или финтех-предприятия в каком-то смысле находятся в исключительном положении, потому что подавляющее их большинство выполняют санкции США, даже если они де-юре и не действуют в Литве", - сказал Крепшта.
"И банки, и финтех-предприятия ответственно относятся к превенции отмывания денег, и для них также очень важно сохранить добрую репутацию, потому что определенные нарушения в связи с санкциями США чреваты для них тем, что долларовые расчеты и отношения с другими европейскими и мировыми банками могут оказаться ограничены", - сказал он.
После того, как 8 декабря вступили в силу санкции США для одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений - "Беларуськалия", их транзит через Литву не прекратился.
Из-за этой ситуации заявления об отставке премьеру уже подали министры транспорта и иностранных дел Марюс Скуодис и Габриэлюс Ландсбергис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Павел Латушко: Белорусская нация не родилась, а возродилась. Надеюсь, жертва Калиновского была не напрасной "Я никогда не голосовал за Лукашенко, будучи послом и будучи министром" (30)
"Я думаю, что белорусы проснулись. (...) То, что произошло, -...
Глава МИД Литвы в Брюсселе: Россия готовится к войне и делает это серьезно (133)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Администрация президента Литвы предлагала не применять в Европе санкции для белорусских удобрений (32)
В середине июня администрация президента Литвы...
Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре на 60% выше, чем год назад (50)
Центральное отопление за год в Литве подорожало на...
В новых рейтингах – затишье перед бурей: результат может быть неожиданным (64)
Затишье перед бурей – так политологи оценили...