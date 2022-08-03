Член КНБО Сейма Литвы: бизнес должен разорвать связи с террористическими государствами

"Также бизнес-субъекты этого государства не имеют права осуществлять деятельность на территории Литовской Республики. Граждане этой страны, которым не предоставлен статус беженца ни в одном государстве-члене Европейского Союза, не имеют права быть участниками юридических лиц, созданных в Литовской Республике, т.е. акционерами, членами, ограниченными членами, полноправными членами", – на заседании КНБО в среду свою идею представил Р. Лопата.

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Он добавил, что все отношения с государством, указанным в статье "Террористические государства" Закона об основах национальной безопасности, признанным террористическим или поддерживающим терроризм, должны быть прекращены в течение трех месяцев после объявления государства террористическим или поддерживающим терроризм, письменно уведомив об этом Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Р. Лопата также предложил охарактеризовать и изложить определение государств, представляющих риск, главные изменения предусмотрены в 3-ем пункте:

1) Государства, представляющие риск – это государства, которые Департамент государственной безопасности определил как государства, деятельность которых представляет определенный уровень угрозы для Литовской Республики, или государства, которые, как считается на международном уровне, не соблюдают права человека.

2) Комитет по национальной безопасности и обороне вносит в Сейм мотивированное предложение о включении государства в список государств, представляющих риск.

3) Бизнес-субъекты при осуществлении деятельности со странами, входящими в список стран, представляющих риск, или их гражданами не будут поддерживаться и защищаться в Литовской Республике.