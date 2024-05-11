Читателя удивил литовский товар с этикеткой на русском языке: компания подозрения отклоняет

„Хочу рассказать о ситуации, очерняющей имя Литвы за границей. В США продают „Жигулевское“ пиво пивоварни Rinkuškiai с этикетками на русском языке“, – было сказано в письме. К письму прилагалась фотография.

Читатель писал, что он обращался и в компанию, но предположил, что та может маскировать свои связи с оккупантами.

Delfi связался с представителем компании Rinkuškiai Видасом Мезенскасом. Он заверил, что это бренд одной из американских компаний.