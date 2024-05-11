Читателя удивил литовский товар с этикеткой на русском языке: компания подозрения отклоняет

„Хочу рассказать о ситуации, очерняющей имя Литвы за границей. В США продают „Жигулевское“ пиво пивоварни Rinkuškiai с этикетками на русском языке“, – было сказано в письме. К письму прилагалась фотография.
Читатель писал, что он обращался и в компанию, но предположил, что та может маскировать свои связи с оккупантами.
Delfi связался с представителем компании Rinkuškiai Видасом Мезенскасом. Он заверил, что это бренд одной из американских компаний.
„Пиво произведено для американского рынка. Этот бренд Rinkuškiai не принадлежит. Однако на этикетке должные указывать, где было произведено пиво, а это было сделано на пивоварне Rinkuškiai. Пиво было произведено и выслано в США в конце октября 2021 г., когда никто о войне не знал, весь мир верил, что Россия будет нормальной страной“, – сказал Мезенскас.
Он прибавил, что на товаре видна не дата производства или срок годности, а номер партии.
„Так обозначалась продукция этого частного бренда“, – сказал Мезенскас.
Правда, в этом году в США, по его словам, ни один контейнер не выслали.
„Мы после 24 февраля 2022 года остановили торговлю и расторгли все договоры с клиентами в России и Беларуси. Такое решение приняли акционеры в первые дни войны“, – подтвердил он.