Инфляция в Литве выше 20%, дорожает практически все. Продукты питания в Литве подорожали на 35%.
Семья клайпедчан, которая делает дома ремонт, рассказала, что не могла поверить своим глазам, увидев цены на фурнитуру для мебели. Они искали красивые ручки для шкафа. Нашли в Литве по цене... 59,45 евро за штуку. Однако, поискав в интернете, были удивлены.
"Тот же бренд, тот же производитель, те же размеры, но в Литве штука стоит 59,45 евро, в Латвии – 32,02 евро, а в США – 45 долларов", – удивлялись клайпедчане.
Они посчитали, что заказать в Латвии с доставкой в Литву получается дешевле. Читатели портала рассказали, что заметили существенную разницу и в ценах на другие товары.
"В Литве ручки стоят 20,13 евро, в Латвии та же модель, производитель, цвет – 11,3 евро", – рассказали они.
Глава портала Pricer.lt (портал отслеживает цены на продукты в Литве) Пятрас Чепкаускас сказал, что в такой разнице цен нет ничего нового.
"Мы и сами видели, что, например, включатели в Великобритании были в 4-5 раз дешевле", – сказал он.
По его словам, в Литве включатель стоил 41,1 евро, а в Великобритании – 7,43 фунтов стерлингов.
"Думаю, торговцы ставят такие цены, думая, что все равно купят. Если товар стоит евро, думают так: "Ладно, сделаю 3 евро". Думаю, это жадность и это выражается в таких сферах, где у потребителя не с чем сравнить", – заметил Чепкаускас.
Он сказал, что похожая разница в цене бывает и на продукты. Недавно в одном из ТЦ Литвы конфеты стоили на 125% дороже, чем в Великобритании.
"Если сильно повышают цену на какой-то базовый товар, который всем известен, то заметят и будут говорить, вот, творог стоит 20 евро, но цены на другие товары жители могут и не заметить", – сказал Чепкаускас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Читатели портала рассказали о высоких ценах: дешевле заказывать доставку из Латвии
В последнее время в Литве значительно подорожали...
Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком
С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела...
Европарламентарий Раса Юкнявичене: не все верят, но я верю, что Россия может стать другим государством
"Не все верят, что Россия сможет стать другим...
В Вильнюсе в четверг прогнозируют сильный снег
Вильнюсская муниципальная компания Grinda в фейсбуке...
Министр культуры Литвы: русским произведениям в литовских театрах должен быть объявлен ментальный карантин
В репертуаре Клайпедского драматического театра по...